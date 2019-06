Promi-Bild des Tages Lindsey Vonn postet Selfie mit ihrer Oma

"Meine Oma ist jetzt dement und wird sich nicht an meinen Besuch erinnern. Aber zumindest erinnerte sie sich, wer ich war und das Lachen auf ihrem Gesicht machte mich so glücklich", fuhr die Sportlerin fort. Kurz nach dem Tod ihres Großvaters im November 2017 hatte Lindsey Vonn ebenfalls auf Instagram emotionale Worte an ihn gerichtet. "Das Rennen in Korea fahre ich für dich und ich gebe alles, um für dich zu gewinnen. Bitte pass auf mich auf. Ich liebe dich", hatte sie damals geschrieben.