Promi-Bild des Tages Lindsey Vonn gratuliert "altem Mann"

Lindsey Vonn (34) scheint mit dem Eishockeyspieler P.K. Subban das große Glück gefunden zu haben. Zu seinem 30. Geburtstag am 13. Mai postete der Ex-Ski-Star ein gemeinsames Selfie mit einer rührenden Liebeserklärung an ihren "alten Mann". "Alles Gute zum Geburtstag für die Liebe meines Lebens", beginnt die 34-Jährige ihren Post. "Deine Energie und dein Licht haben meine Welt auf so vielfältige Weise verändert. Ich kann nicht beschreiben, wie dankbar ich dafür bin, dich an meiner Seite zu haben."