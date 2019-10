Promi-Bild des Tages Lindsay Vonn ist glücklich mit Pferden

Das Ende ihrer alpinen Ski-Karriere naht, Anfang Dezember will Lindsay Vonn (34) in Lake Louise ihr letztes Rennen fahren. Schlechte Laune hat die Olympiasiegerin deshalb aber offenbar nicht. Auf Instagram postete sie ein Selfie, auf dem sie von einem Pferd namens Lucy beschnuppert wird. Dazu schrieb sie: "Ich liebe Pferde!!! Lucy ist sich noch nicht ganz sicher." Auch ein Video ist zu sehen, in dem Vonn auf dem Gelände der Sagamore Ranch in Maryland reitet. Ihr Fazit: "Mein neuer glücklicher Ort".