Promi-Bild des Tages Lindsay Lohan lässt die Hüllen fallen

Happy Birthday, Lindsay Lohan! Die Schauspielerin wird am heutigen Dienstag 33 Jahre alt und überrascht ihre Fans an ihrem Ehrentag mit einem ganz besonderen Schnappschuss via Instagram: Vollständig entblößt posiert sie mit übereinandergeschlagenen Beinen und Schmollmund vor einem Spiegel. Ihre Arme und Beine verdecken dabei ihren Körper.