Promi-Bild des Tages Lily Aldridge zeigt ihren Mega-Babybauch

Der "Victoria's Secret"-Engel zeigt sich auf dem Selfie in ihrem fast schon extremen Profil. In schlichter schwarzer Unterwäsche präsentierte sich die Runway-Beauty mit einem riesigen Babybauch, im Hintergrund sind ein gemütliches Wohnzimmer und ein Kamin zu erkennen. Die strahlend schöne Bald-Mama lächelt gelassen und glücklich in die Kamera und kann es selbst wohl kaum noch erwarten. "Bin bereit zum Platzen", schreibt das Model zu dem Bauch-Selfie. Mit "Kings of Leon"-Frontmann Caleb Followill (37) hat Lily Aldridge bereits Tochter Dixie Pearl (6).