Promi-Bild des Tages Lena Headey wird von Sohn geschminkt

Auf dem Bild blickt Lena Headey mit offenem Mund in die Kamera. Ihr Sohn Wylie schmiegt sich dabei an sie, dreht das Gesicht allerdings weg von der Kamera. Ob es sich bei den roten Flecken im Gesicht der 41-Jährigen um Farbe oder doch Lippenstift handelt, bleibt offen. Ihren Fans gefällt der Schnappschuss mit Headey als Möchtegern-Horrorclown Pennywise aus der "ES"-Reihe auf alle Fälle: "Ich liebe das Bild" oder "Süßestes Bild der Welt", ist in den Kommentaren zu lesen.