Promi-Bild des Tages Lana Del Rey spielt mit Cohen und Lennon

"Es macht Spaß, wieder mit meinen Kumpels Adam Cohen und Sean Ono Lennon in meinem alten Revier zu sein", schrieb Del Rey. Mit zarten 17 Jahren machte sie in New York ihre ersten musikalischen Schritte und engagierte sich ab ihrem 18. Lebensjahr dort auch für Obdachlose, Alkoholiker und Drogenabhängige. Mit Cohen spielte sie ein Cover von "Chelsea Hotel No. 2", einem Song seines Vaters. Lennon wirkte bei ihrem Song "Tomorrow Never Came" mit. Ihr Fazit: "Es war wirklich magisch."