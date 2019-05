Promi-Bild des Tages Kristofer Hivju kann es nicht fassen

Dieses Selfie lässt die Herzen aller "Game of Thrones"-Fans höher schlagen. Auf Instagram teilte Tormund-Darsteller Kristofer Hivju (40) ein Bild mit seinem dänischen Kollegen Nikolaj Coster-Waldau (48) alias Jamie Lennister. "Was!? Was ist da gerade passiert?", kommentiert der norwegische Schauspieler den Schnappschuss und spielt auf die aktuelle "Game of Thrones"-Folge an. Wer die Episode noch nicht gesehen hat, sollte jetzt nicht weiterlesen.