Promi-Bild des Tages Kostja Ullmann sendet Urlaubsgrüße

Kostja Ullmann (34, "Beat") gönnt sich eine Auszeit. Der Schauspieler reist nach seiner ehrenamtlichen Arbeit mit der Hilfsorganisation "share" in Indien noch weiter um die Welt. Aktuell lässt er in Neuseeland die Seele baumeln, wie sein neuester Instagram-Post verrät. Das Bild wurde in der Nähe des Lake Tekapo aufgenommen, zentral gelegen auf der Südinsel Neuseelands.