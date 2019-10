Promi-Bild des Tages Könige unter sich

Der niederländische König Willem-Alexander (52) hat an diesem Donnerstag seinen spanischen Amtskollegen König Felipe (51) in seiner Heimat begrüßt. Der spanische Royal ist für einen besonderen Anlass angereist: Nach einem Empfang auf dem Schloss Huis ten Bosch nordöstlich von Den Haag eröffneten die beiden Royals die Ausstellung "Rembrandt-Velázquez. Niederländische & spanische Meister" in Amsterdam.