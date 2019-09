Promi-Bild des Tages König Philippes Vaterpflichten

In Belgien ist für die schulpflichtigen Kinder der Ernst des Lebens wieder losgegangen - auch für den royalen Nachwuchs. Am Montag brachte König Philippe (59) seine jüngste Tochter, Prinzessin Eléonore (11), höchstpersönlich in Brüssel zum Sint-Jan Berchmanscollege. Hand in Hand wurde das Vater-Tochter-Duo auf dem Weg zur Schule abgelichtet.