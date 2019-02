Promi-Bild des Tages Kevin Smith: Gänsehautmoment

Nachdem Regisseur Kevin Smith (48, "Clerks") im vergangenen Jahr beinahe an einem Herzinfarkt gestorben wäre, postete er jetzt auf Instagram ein Selfie, das an den Tag erinnert. Zu sehen sind auf dem Foto der Regisseur und seine beiden Filmkollegen Jason Mewes (44) und Jason Lee (48), wie sie in einem Comicladen Grimassen schneiden. Es handele sich dabei um den ersten Tag am Set des angekündigten "Jay und Silent Bob"-Reboots, so Smith.