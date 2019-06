Promi-Bild des Tages Kerry Washington: Selfie mit Laura Dern

Unter dem Selfie machte Kerry Washington einen kleinen Wortwitz, indem sie die beiden Serien in einem Titel zusammenfasste: "Hey Reese Witherspoon, hier sind 'Big Little Fires Lying Everywhere'". Witherspoon schrieb in den Kommentaren: "Ich habe große Angst, etwas zu verpassen! Vermisse meine Schwestern!" Auch Laura Dern kommentierte das Foto: "Beste Zeit, aber wir vermissen trotzdem unsere Reese". Außerdem teilte Dern auch selbst einige Fotos von sich und Washington, auf denen sie sich umarmen. "Wenn du jemanden siehst, den du liebst und dann realisierst, dass du in der Öffentlichkeit bist und nicht in deinem Wohnzimmer", schrieb sie darunter.