Promi-Bild des Tages Kerry Washington: Mit Papa am Set

Kerry Washington (42, "Scandal") dreht gerade gemeinsam mit Reese Witherspoon (43, "Der große Trip - Wild") eine neue Hulu-Miniserie mit dem Titel "Little Fires Everywhere". Nun postete Washington ein ganz besonderes Selfie vom Set auf Instagram: Darauf zu sehen sind die beiden Schauspielerinnen zusammen mit ihrem Vater Earl Washington, der eine kleine Rolle in der Serie übernimmt. "Es war hart, nur der zweitbeste Schauspieler in der Familie gestern am Set zu sein", kommentierte Kerry Washington humorvoll das Foto. "Papa hat uns die Show gestohlen!"