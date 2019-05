Promi-Bild des Tages Kerry Washington im "Star Wars"-Fieber

US-Schauspielerin Kerry Washington (42, "Django Unchained") war auf der großen Eröffnung des Themenparks "Star Wars: Galaxy's Edge" im Disneyland in Kalifornien. Sie teilte eine Reihe von Bildern auf Instagram, auf denen sie ziemlich happy mit verschiedenen Charakteren und dem Millennium Falken posiert. "Epische Nacht! So genial", zieht sie begeistert Bilanz über den Besuch. Ganz stolz hält sie auch ihre Akkreditierung in die Kamera.