Promi-Bild des Tages Kate Hudsons schreckliche süße Familie

Fünfköpfig ist Kate Hudsons (40, "Wish I Was Here") Familie seit der Ankunft der kleinen Rani Rose im Oktober 2018. Während das Mädchen seither auf vielen Bildern zum geheimen Star des Instagram-Accounts ihrer berühmten Mutter wurde, suchte man ein vollzähliges Familienfoto vergeblich - bis jetzt. Auf Hudsons jüngstem Post strahlt sie mit Rani Rose, ihren beiden Söhnen Ryder (15) und Bingham (7) sowie ihrem Lebensgefährten Danny Fujikawa (33) um die Wette.