Promi-Bild des Tages Kate Hudson: Spaß in New York

Kate Hudson (40, "Bride Wars - Beste Feindinnen") hat ihre Zeit in New York genossen. Auf Instagram postete die Schauspielerin eine ganze Bilderreihe von ihrem Trip. Auf dem ersten Foto sitzt sie in einem Helikopter und zeigt begeistert aus dem Fenster auf die Freiheitsstatue. "New York hat Spaß gemacht", schreibt Hudson dazu. Außerdem teilt sie ihren Fans mit, was sie alles im Big Apple getrieben hat. Sie sei zum Beispiel im Helikopter geflogen, habe sich zum Mittagessen etwas betrunken, es gab ein Mode-Update und sie war shoppen.