Promi-Bild des Tages Kate Hudson in prominenter Gesellschaft

Große Ehre für Hollywood-Star Kate Hudson (40, "Bride Wars - Beste Feindinnen"), Schauspielerin und Model Cara Delevingne (27, "Carnival Row") und Fernsehmoderatorin Jameela Jamil (33): Alle drei wurden am Sonntag für ihr Engagement in Sachen Gleichberechtigung bei den #GirlHero Awards, die von der Initiative "Girl Up" in Beverly Hills zum zweiten Mal verliehen worden sind, ausgezeichnet.