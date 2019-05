Promi-Bild des Tages Kate Beckinsale trifft David Walliams

Das Restaurant "Nobu", in dem die beiden waren, ist eine High-Class-Kette mit japanisch-peruanischer Küche, die unter anderem in Beverly Hills und dem New Yorker Stadtteil Tribeca Filialen hat. Einer der Miteigentümer der gehobenen Speisetempel ist niemand Geringeres als der Schauspieler Robert De Niro (75, "Der letzte Tycoon").