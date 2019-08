Promi-Bild des Tages Kate Beckinsale gibt Einblick ins Set

Sowohl das weiße Top der 46-Jährigen als auch ihr Hals sind auf dem Bild mit Kunstblut beschmiert. Mit zerzausten Haaren und verlaufenem Make-up schaut sie gebannt in die Kamera. Im kommenden Film "Jolt" spielt Kate Beckinsale eine Türsteherin mit Aggressionsproblemen, die sich nach dem Mord an ihrer großen Liebe auf die Suche nach den Killern macht - was vermutlich ihre blutigen Klamotten erklärt. Voraussichtlich soll der Film 2020 ins Kino kommen.