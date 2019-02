Promi-Bild des Tages Kanye West schlummert auf dem Rücksitz

Manchmal muss ein Mann tun, was ein Mann tun muss: Das hat sich wohl auch Rapper Kanye West (41, "Gold Digger") am Sonntagmorgen gedacht. Seine Frau Kim Kardashian (38) teilte ein süßes Bild auf Instagram, dass die beiden Megastars im Auto zeigt. Kim sitzt auf dem Beifahrersitz, während ihr Mann ungeniert auf dem Rücksitz ein kleines Nickerchen macht - mit offenem Mund. Ihr Kommentar dazu: "Mir geht's auch so". Kein Wunder, schließlich sind die beiden als dreifache Eltern ganz schön gefordert, ein viertes Kind ist unterwegs.