Promi-Bild des Tages Kaley Cuoco knuddelt William Shatner

"Star Trek"-Legende William Shatner (87) ist einer der Gaststars in der finalen Staffel der US-Sitcom "The Big Bang Theory". Die Szenen, in denen er zu sehen ist, werden offenbar gerade gedreht. Denn Schauspielerin Kaley Cuoco (33) postete jetzt ein Foto von sich und ihrem Kollegen auf ihrem Instagram-Account. Das Bild, auf dem sie ihn von hinten umarmt, kommentiert sie mit den Worten: "Zurück mit einem meiner größten Lieblinge". Damit und mit einem Hashtag spielt sie auf ihre gemeinsamen Werbekampagnen für eine Reisepreisvergleichseite ab 2013 an.