Promi-Bild des Tages Kaley Cuoco im Nerd-Trio

Nerd-Alarm bei Kaley Cuoco (33): Auf ihrem neuesten Instagram-Bild trägt die "The Big Bang Theory"-Schauspielerin eine auffällige rosa Brille auf der Nase. Allein ist sie mit diesem Style nicht. Auch ihre Serienkolleginnen Mayim Bialik (43) und Melissa Rauch (38), die auf dem Schnappschuss ebenfalls breit in die Kamera grinsen, posieren mit Brillen. Von ihnen ist man den Look aus der TV-Serie allerdings gewohnt.