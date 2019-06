Promi-Bild des Tages Justin Bieber zeigt sich verliebt

Justin Bieber (25, "Love Yourself") scheint wirklich über beide Ohren in seine Hailey (22) verliebt zu sein, ganz offenbar auch nach der Hochzeit im vergangenen Herbst. Jetzt postete der Pop-Star auf Instagram einen süßen Schnappschuss von sich und seiner Liebsten von einem gemeinsamen Ausflug in die Wüste vor atemberaubendem Sonnenuntergang. Dazu schrieb Bieber: "Das sind die Momente, für die ich lebe."