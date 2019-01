Promi-Bild des Tages Johnny Galecki im Partnerlook

Noch laufen die Dreharbeiten zur finalen zwölften Staffel der Sitcom "The Big Bang Theory". Somit beglücken die Stars der Serie ihre Fans weiter mit lustigen Schnappschüssen von hinter den Kulissen. Jüngstes Beispiel: Schauspieler Johnny Galecki (43) alias Leonard Hofstadter veröffentlichte auf seinem Instagram-Account ein Foto, das ihn gemeinsam mit Co-Star Kaley Cuoco (33) alias Penny Hofstadter zeigt. Ihre Figuren sind in der Sitcom mittlerweile ein Ehepaar. Das Besondere an dem Bild: Sie tragen ähnliche Outfits.