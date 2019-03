Promi-Bild des Tages John Legend: Süßes Selfie mit Tochter

John Legend (40, "All Of Me") postete ein süßes Selfie mit seiner Tochter Luna (2) auf Instagram. Darauf trägt er ein Hemd, das mit Haien bedruckt ist. Beide sind außerdem im Sonnenbrillen-Partnerlook. "Daddy Hai und Luna Hai", kommentierte der US-Sänger seinen Schnappschuss. Kurz zuvor hatte der 40-Jährige bereits ein Video mit seinen Fans geteilt.