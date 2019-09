Promi-Bild des Tages Jim Parsons: Guter Verlierer

Jim Parsons war aber nicht für seine langjährige Darbietung als Dr. Sheldon Cooper in der Sitcom "The Big Bang Theory" nominiert. Er hat die Netflix-Comedyserie "Ein besonderes Leben", im Original "Special", mitproduziert. Die Idee zu der Show stammt von Schriftsteller Ryan O'Connell, der die Hauptrolle spielt und auf dessen Autobiografie sie basiert. Punam Patel spielt ebenfalls in der Serie mit. Den Preis als "Outstanding Short Form Comedy or Drama Series" nahm allerdings eine andere Produktion entgegen. Das hat den Stars den Abend aber nicht verdorben.