Promi-Bild des Tages Jessica Biels Liebeserklärung

Am 31. Januar hat Superstar Justin Timberlake ("Man of the Woods") seinen 38. Geburtstag gefeiert. Süße Glückwünsche gab es von Ehefrau Jessica Biel (36, "Eine himmlische Familie") auch via Instagram. Sie veröffentliche ein altes Unterwasser-Foto von sich und ihrem Liebsten, auf dem beide mit offenen Augen in die Kamera lächeln. Dazu schrieb Biel, dass ihr Ehemann ihr Leben mit "so viel Freude und Lachen" erfülle, dass sie ihn für ihre Lachfalten im Gesicht verantwortlich mache. Doch sie würde diese um nichts in der Welt eintauschen.