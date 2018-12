Promi-Bild des Tages Jeremy Renner hat Spaß an Gartenarbeit

Mit großer Begeisterung lacht der Avengers-Star in die Kamera. Der Laubbläser macht sogar seinen Liebsten Konkurrenz: "Ich liebe diese Frauen so sehr, aber der Laubbläser hat mich überzeugt", schreibt der Schauspieler zu dem Foto, auf dem sich drei Damen im Hintergrund über seine kindliche Freude amüsieren. Der Schauspieler hat es sich mehr als verdient, unbeschwerte Stunden zu genießen. Denn beruflich läuft es für ihn bestens. Er wird auch im vierten "Avengers"-Teil wieder in die Rolle des Clint Barton alias Hawkeye schlüpfen. In Deutschland soll der Streifen am 25. April 2019 in die Kinos kommen.