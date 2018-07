Promi-Bild des Tages Jeff Goldblum in Übergröße

Vor 25 Jahren kam "Jurassic Park" in die Kinos. Zum Jubiläum gibt es in London etwas ganz Besonderes zu bestaunen. An der weltberühmten Tower Bridge wurde eine überdimensional große Statue von Schauspieler Jeff Goldblum (65, "Thor: Tag der Entscheidung") aufgestellt - und zwar in jener sexy Pose mit freiem Oberkörper, mit der seine Figur Dr. Ian Malcolm berühmt wurde. Allerdings ohne Verletzungen oder gar Blutspuren.