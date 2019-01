Promi-Bild des Tages Jason Momoa besucht seine Familie

Dass der Schauspieler neben seiner harten Schale, die er in seinem Film- und Serienrollen oft zur Schau stellt, auch einen weichen Kern besitzt, hat er seinen Fans bereits auf Instagram bewiesen. Regelmäßig postet der ehemalige "Game of Thrones"-Darsteller sympathische Fotos aus seinem Privatleben. Seit Ende Dezember ist er zudem als "Aquaman" im gleichnamigen Superhelden-Film in den Kinos zu sehen.