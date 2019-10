Promi-Bild des Tages Jasmine Tookes im Halloween-Fieber

Halloween ist zwar erst am 31. Oktober, einige Promis zeigen sich aber schon jetzt in bester Feierlaune. So auch das US-amerikanische Model Jasmine Tookes (28). Gemeinsam mit ihrem Partner, dem "Snapchat"-Mitentwickler Juan David Borrero, hat sie sich in Schale geworfen. Ihr Kostüm, das sie jetzt bei Instagram zeigt: eine verführerische Piratenbraut.