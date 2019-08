Promi-Bild des Tages Jamie Foxx trifft Billy Dee Williams

Billy Dee Williams verkörperte in "Das Imperium schlägt zurück" (1980) und "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" (1983) Lando Calrissian, einen Glückspieler und engen Freund von Han Solo (Harrison Ford). In "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers", der am 19. Dezember in den Kinos startet, wird er noch einmal in diese Rolle schlüpfen.