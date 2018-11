Promi-Bild des Tages Irina Shayk mit Versace-Date

Am Donnerstagabend gaben sich zahlreiche Promis und Hollywood-Größen auf den diesjährigen "GQ Men of the Year Awards" in Berlin die Ehre. Auch Modeschöpferin Donatella Versace (63) war einer der hochkarätigen Gäste und erhielt sogar die Auszeichnung "Fashion Icon". Als Date hatte sie keine Geringere als Irina Shayk (32) mitgebracht, die ihr Glück kaum fassen konnte. Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte sie zwei Bilder von sich und der Stil-Ikone, Hand in Hand auf dem roten Teppich.