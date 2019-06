Promi-Bild des Tages Hugh Jackman gratuliert zum Vatertag

Während der Vatertag in Deutschland bereits über zwei Wochen zurückliegt, lassen sich die Väter in den USA und Großbritannien am heutigen Sonntag feiern. Schauspieler Hugh Jackman (50, "Logan - The Wolverine"), der ebenfalls Vater zweier Kinder ist, postete zu dieser Gelegenheit ein Bild von sich und seinem Vater Christopher. Dazu erklärte er bei Instagram, dass er von ihm als Kind viel beigebracht bekommen habe.