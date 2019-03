Promi-Bild des Tages Hilary Duff und Tochter im Partnerlook

Was für ein süßes Mutter-Tochter-Gespann! Auf ihrer Instagramseite postete Schauspielerin und Sängerin Hilary Duff (31, "Breathe In. Breathe Out") einen süßen Schnappschuss mit ihrer kleinen Tochter Banks Violet Bair. Beide posieren mit großen roten Sonnenbrillen auf ihrer Nase vor der Kamera. Um den Partnerlook perfekt zu machen, tragen beide rosa Oberteile - Banks Violet Bair hat zusätzlich ein hellrotes Band mit Schleife im Haar.