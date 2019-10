Promi-Bild des Tages Halloween-Fieber bei den Stallones

Nicht nur normale Kinder verkleiden sich gerne zu Halloween, auch manch ausgewachsener Spross eines Hollywood-Stars wirft sich für das Fest des Grauens in Schale. So etwa Sophia Stallone (23), Tochter von Actionheld Sylvester Stallone (73, "Rambo: Last Blood"). Auf Instagram präsentierte der Schauspieler nun ein Bild von sich und seinem Nachwuchs und versah es mit einem witzigen, wenn auch nicht ganz richtigen Begleittext.