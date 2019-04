Promi-Bild des Tages Gwyneth Paltrow gratuliert Iron Man

Damit spielte sie auf die fiktive Liebesbeziehung der beiden an, welche es demnächst wieder in "Avengers: Endgame" im Kino zu sehen gibt: In den Comic-Verfilmungen sind ihre Rollen Iron Man und Pepper Potts nämlich ein Liebespaar. Zusammen standen sie in bereits sieben "Marvel"-Filmen vor der Kamera.