Promi-Bild des Tages Gina Rodriguez sagt Danke

Die beliebte US-Serie "Jane the Virgin" ist abgedreht. Die Dreharbeiten zur fünften und finalen Staffel sind im Kasten, wie Hauptdarstellerin Gina Rodriguez (34, "Deepwater Horizon") auf ihrem Instagram-Account verkündet hat. In dem Posting richtet sie Worte des Abschieds und des Danks an die treuen Fans der Serie. "Wir lieben euch", schreibt sie zu einem Schnappschuss, auf dem sie eine riesige Champagner-Flasche hält.