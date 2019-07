Promi-Bild des Tages Floyd Mayweather mit 2 Millionen Dollar

Der ehemalige Sportler sitzt am Ende des Tisches mit etwa zwei Millionen Dollar in Cash darauf, wie verschiedene Medien berichten. Doch damit nicht genug - zudem ist er mit teuren Diamant-Goldketten behangen und trägt eine Limited-Edition-Uhr von Audemars Piguet. Noch weitere luxuriöse Habseligkeiten führt Mayweather in einem Instagram-Video vor. Und das nicht zum ersten Mal. In den vergangenen Jahren veröffentlichte Mayweather immer wieder solche Protz-Bilder auf Instagram.