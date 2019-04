Promi-Bild des Tages Fergie: Besuch vom Osterhasen

Auch im Haus von Sängerin Fergie (44, "Big Girls Don't Cry") darf das Osterfest nicht fehlen. Um Söhnchen Axl Jack (5) eine Freude zu machen, hat sich der ehemalige "The Black Eyed Peas"-Star etwas ganz Besonderes überlegt - denn was ist schon ein Osterfest ohne einen riesigen Osterhasen? Auf dem Instagram-Schnappschuss nimmt der plüschige Stargast in der Mitte einer Bank Platz, während Mutter und Sohn neben ihm um die Wette strahlen - Überraschung gelungen!