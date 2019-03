Promi-Bild des Tages Emma Watson kämpft für Frauen

Emma Watson (28, "The Circle") setzt sich bekanntermaßen leidenschaftlich für Frauenrechte ein. In ihrem neuesten Post auf Instagram wünscht sie ihren Followern folgerichtig einen schönen "Internationalen Frauentag". Egal, ob nun gerade "marschiert, getanzt, sich erhoben, sich widersetzt, protestiert, gestreikt, verbündet oder gefeiert" wird. 2014 war Watson sogar Frauenrechtsbotschafterin der UN und hielt im selben Jahr eine bewegende Rede, in der sie sich für Frauen stark machte. Aktuell unterschrieb sie, zusammen mit 76 anderen öffentlichen Größen, einen offenen Brief. Dieses Schreiben fordert weltweit Regierungen auf, die Sicherheit und Unterstützung für Frauenrechtskämpferinnen zu gewährleisten, wie der "Guardian" berichtet.