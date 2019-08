Promi-Bild des Tages Emilia Clarke und Rose Leslie ausgeraubt

Die "Game of Thrones"-Kolleginnen Emilia Clarke (32) und Rose Leslie (32) machen aktuell gemeinsam Urlaub in Indien. Auf Instagram erzählt die "Daenerys Targaryen"-Darstellerin, was sie dort alles erlebt haben. So hat die Britin beispielsweise die "besten beiden Bücher seit Jahren" gelesen, Yoga gemacht oder herausgefunden, "dass alles, wonach du jemals suchst, in deinem Inneren gefunden werden kann".