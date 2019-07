Promi-Bild des Tages Emilia Clarke geht auf Wanderschaft

Den Schnappschuss kommentierte Clarke mit nachdenklichen Worten: "Der lange und kurvenreiche Weg, um Khaleesis Stiefel auszuziehen und wieder in meinen eigenen Schuhen nach Hause zu gehen." Es scheint, als wolle sie mit ihrer ehemaligen Rolle als Daenerys Targaryen alias Khaleesi in der Serie "Game of Thrones" abschließen. Zudem schrieb sie: "Es war eine lange Reise, um hierher zu kommen. Aber ich bin froh, anzuhalten und diese Aussicht zu bewundern..." Neben dem Gipfel-Selfie veröffentlichte die Schauspielerin noch weitere Bilder, die ihren Aufstieg und die wunderschöne Landschaft zeigen.