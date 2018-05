Promi-Bild des Tages Ellie Goulding räumt auf

Das Plastik in den Meeren und an den Stränden ist ein Problem, das immer mehr Menschen erreicht. Jetzt ist auch Ellie Goulding (31, "Love Me Like You Do") unter die Umweltschützer gegangen. Auf ihrem Instagram-Account teilte sie ein Bild, auf dem sie einen verschmutzten Strand vom Müll befreit. Gleichzeitig fordert sie ihre Fans und Follower auf, über ihr eigenes Konsumverhalten nachzudenken.