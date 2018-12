Promi-Bild des Tages Ed Sheeran: Seltenes Selfie

Normalerweise zeigt sich Superstar Ed Sheeran (27, "Shape of You") nur selten mit seiner Partnerin Cherry Seaborn (26) in der Öffentlichkeit, gemeinsame Selfies und Fotos sind eine Rarität. Doch beim Besuch einer Sportveranstaltung griff Seaborn zur Kamera und knipste ein Pärchen-Bild. Auf dem Schnappschuss, den Sheeran auf seinem Instagram-Profil mit seinen fast 30 Millionen Followern teilte, kuscheln sich die beiden eng aneinander und tragen passende Kappen sowie Trikots.