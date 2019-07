Promi-Bild des Tages Ed Sheeran gibt Rätsel auf

Ed Sheeran (28, "Thinking out Loud") mal ganz anders. Das britische Ausnahmetalent teilte via Instagram ein Bild, das ihn Oberkörper frei auf einer Couch liegend zeigt. Doch das ist nicht das Außergewöhnliche daran. Vielmehr ist es die mysteriöse Bemalung in Eds Gesicht, die einer mexikanischen Totenmaske gleicht und seine Follower mit einem Fragezeichen zurücklässt. Sein einziger Kommentar dazu: "Friday x".