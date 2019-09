Promi-Bild des Tages Doppelte Maria Furtwängler

Schauspielerin Maria Furtwängler (52, "Schicksalsjahre") hat am Dienstag eine Wachsfigur ihrer Rolle als "Tatort"-Kommissarin Charlotte Lindholm im Wachsfigurenkabinett "Madame Tussauds" in Berlin enthüllt. Seit 2002 ermittelt Maria Furtwängler als Hauptkommissarin in Kriminalfällen in Hannover sowie in kleineren Dörfern und Städten in Niedersachsen. Nach der Folge "Der Fall Holdt" (2017) wurde Charlotte Lindholm nach Göttingen strafversetzt.