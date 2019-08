Promi-Bild des Tages Doherty & Gellar: 90er pur

Mehr 90ies-Flair auf einem Bild geht nicht: Die guten Freundinnen Sarah Michelle Gellar (42, "Buffy - Im Bann der Dämonen") und Shannen Doherty (48, "Beverly Hills, 90210") sind beide gerade zufällig zur selben Zeit in New York City - da gehört es zur "BFF"-Pflicht, sich umgehend in der Stadt zu treffen und die Fans an dem freudigen Moment via Instagram teilhaben zu lassen. Und so posteten beide Stars dasselbe Bild, auf dem sie bei strahlendem Wetter strahlend in die Kamera blicken.