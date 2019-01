Promi-Bild des Tages Detlef Soost: Family first

Leicht überfordert, aber trotzdem sympathisch: So präsentiert sich Detlef Soost (48, "I Make You Sexy") seinen Fans via Instagram bei einer Spaßeinheit mit seinen Kindern: "So sehe ich aus, wenn ich kurz vor dem Durchdrehen bin, weil die Choreo noch nicht sitzt und meine Kids mich veräppeln." Das schrieb er unter seine Schnappschüsse, auf denen seine drei Kinder ihm eine schicke Frisur verpassen.